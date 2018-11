Actualidade

UHF e Diogo Piçarra atuam na festa de Fim de Ano de Coimbra, no Largo da Portagem, anunciou hoje a Câmara Municipal de Coimbra, em nota de imprensa.

A cidade de Coimbra despede-se de 2018 com um concerto da banda UHF, que atua pelas 22:30, no Largo da Portagem, num espetáculo também marcado pelos 40 anos do grupo liderado por António Manuel Ribeiro, informou hoje o município, em nota enviada à agência Lusa.

Conhecidos por músicas como "Cavalos de Corrida", "Sarajevo" ou "Rua do Carmo", os UHF surgiram em 1978 e têm 15 álbuns de estúdio editados em quatro décadas de carreira.