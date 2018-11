Actualidade

A Câmara de Coimbra aprovou hoje uma proposta de colaboração com o Estado e o Turismo de Portugal para requalificação e aproveitamento turístico e cultural do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova no âmbito do programa REVIVE.

Uma parte do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, na margem esquerda do rio Mondego, "deverá ficar afeta" à AnoZero - Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra.

A proposta foi aprovada por maioria, com abstenção do vereador da CDU, Francisco Queirós.