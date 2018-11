Mau tempo

As empresas afetadas pelo furacão Leslie, em outubro, podem aceder a uma linha de 10 milhões de euros para financiarem o investimento na recuperação de instalações e equipamentos atingidos, anunciou hoje o Governo.

"Esta linha de crédito agora lançada pelo Ministério da Economia é complementar a um conjunto de medidas de apoio às populações, empresas e autarquias locais já criadas pelo Governo. A linha funcionará sob a forma de crédito bancário com apoio do Estado, através do sistema de garantia mútua. Vão ainda dispor de fundo de maneio associado ao relançamento da atividade de até 25% do valor do financiamento contratado", refere uma nota de imprensa.

A informação esclarece que o montante de financiamento não poderá ultrapassar um milhão de euros por empresa e que terá como limites "80% do valor dos danos sofridos; ou 90% do valor, quando deduzido de indemnizações de seguros ou de outras doações ou compensações recebidas para cobrir os danos causados".