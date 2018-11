Actualidade

O Porto de Leixões, em Matosinhos, recebeu hoje 700 automóveis da Autoeuropa para embarque, podendo chegar a um parqueamento de 5.000 carros até final do ano, anunciou a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

"Este novo serviço será uma mais-valia para Leixões e para o país, que verá reforçada a sua capacidade exportadora, como para a Autoeuropa, que encontra no nosso porto uma opção eficiente para escoar os seus automóveis", refere a administração portuária, em comunicado.

Dizendo tratar-se de uma "resposta às necessidades" de exportação de automóveis, a APDL adiantou que hoje, 12 anos depois, voltou a receber carros para embarque.