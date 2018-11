Actualidade

A reunião do Comité da UNESCO, que irá avaliar as 40 candidaturas a património mundial, arrancou hoje, em Porto Luís, na Maurícia, com as Coreias a entrarem para a lista de classificados, com a aprovação de uma proposta conjunta.

A décima terceira sessão do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial prolonga-se até sábado, dia 01 de dezembro, na capital da Maurícia, para analisar as 40 candidaturas à lista de Património da Humanidade e os sete pedidos de inscrição na Lista do Património Cultural que Requer Medidas Urgentes de Salvaguarda, assim como para acompanhar os elementos já inscritos nas listas e o uso do Fundo do Património Cultural Imaterial.

A reunião do Comité, composto por representantes de 24 países, permitirá ainda avaliar os dois projetos propostos para inclusão no Registo de Boas Práticas de Salvaguarda - o festival Al-Janadria, na Arábia Saudita, e o programa Land-of-Legends, na Suécia -, e o pedido de assistência internacional da Albânia para financiar um inventário do seu património cultural imaterial, com a participação de comunidades locais.