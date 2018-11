Actualidade

Os lucros da indústria na China aumentaram 13,6% entre janeiro e outubro em relação ao mesmo período de 2017, segundo dados do Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) hoje divulgados.

Dos 41 setores analisados, 34 registaram um aumento dos lucros.

Segundo o GNE, os setores do aço, dos materiais de construção e dos produtos químicos contribuíram para 75,7% do aumento total dos lucros industriais nos dez primeiros meses do ano.