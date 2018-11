Venezuela

As Nações Unidas elogiaram, na segunda-feira, a adoção por oito países da América Latina de um plano de trabalho para coordenar respostas para refugiados e migrantes venezuelanos na região.

Em comunicado, a ONU explica que o Plano de Trabalho foi adotado em Quito, na última sexta-feira, durante a segunda reunião técinica internacional sobre mobilidade de cidadãos venezuelanos nas Américas, pela Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai.

O acordo, segundo o representante especial conjunto do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Mundial para as Migrações (OIM) para os refugiados e migrantes venezuelanos, Eduardo Stein, inscreve-se "numa longa tradição de solidariedade da América Latina com pessoas que são obrigadas a abandonar os seus países e é um importante marco histórico na harmonização de políticas e práticas dos países da região".