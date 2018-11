Actualidade

O Presidente russo expressou à chanceler alemã a "séria preocupação" de Moscovo após a introdução da lei marcial na Ucrânia e pediu a Angela Merkel para dissuadir Kiev de cometer quaisquer "atos irrefletidos", anunciou hoje o Kremlin.

Numa conversa telefónica mantida com Merkel, Vladimir Putin "expressou séria preocupação com a decisão de Kiev de introduzir a lei marcial" e disse "esperar que Berlim pudesse influenciar as autoridades ucranianas e dissuadi-las de futuros atos irrefletidos", pode ler-se no comunicado.

Na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Mass, já tinha proposto que a Alemanha e a França pudessem fazer a mediação entre a Ucrânia e a Rússia para evitar que a tensão entre os dois países se agravasse.