Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, estará no domingo na inauguração do metro ligeiro de Guadalajara (México), construído pela Mota-Engil, exemplo de "um mercado em crescimento", disse à Lusa o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

O ministro Adjunto e da Economia falava à Lusa em Guadalajara, onde está para um encontro com investidores do estado de Jalisco, à margem da Feira Internacional do Livro, na qual Portugal é o país convidado.

O primeiro-ministro estará de visita oficial ao México no próximo fim-de-semana para a cerimónia de posse do novo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e para o encerramento oficial da feira do livro.