Actualidade

Quatro turistas finlandeses vão ser deportados e impedidos de regressar à Malásia depois de terem sido detidos por distribuírem material cristão numa ilha turística do país de maioria muçulmana, informou hoje a polícia.

As duas mulheres e os dois homens, com idades entre 27 e os 60 anos, foram detidos no dia 20 de novembro no seu hotel na ilha de Langkawi, depois da polícia ter recebido várias queixas de que estavam a distribuir materiais cristãos em locais públicos.

A polícia também apreendeu 47 canetas e 336 cadernos que continham, respetivamente, versículos e textos da Bíblia.