A discussão à volta da descentralização de competências para as autarquias deve alargar-se à modernização da atual estrutura política local, adaptá-la a novos desafios e incluir mais os cidadãos nos processos de decisão, defende um estudo divulgado hoje.

O estudo "Qualidade da governação local em Portugal" vai ser apresentado hoje na Jornada do Poder Local, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em Portalegre, e faz uma análise transversal do desempenho dos municípios com base em dados estatísticos.

Em declarações à Lusa, Luís de Sousa, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, um dos coordenadores, considerou que o estudo mostra dados positivos de quatro décadas, em que as autarquias contribuíram para a consolidação da democracia e melhoraram a qualidade da governação local na execução orçamental, no cumprimento de dívidas em relação a terceiros e na prestação de contas.