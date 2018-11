Actualidade

Os municípios que apresentam valores mais elevados na prevenção da corrupção são também os que têm maior eficácia na governação local e na qualidade dos serviços municipais, revela um estudo hoje divulgado.

O estudo "Qualidade da governação local em Portugal", coordenado por Luís de Sousa, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e por António Tavares, da Universidade do Minho, vai ser apresentado hoje na Jornada do Poder Local, em Portalegre.

Para fazerem uma análise global à qualidade da governação dos municípios portugueses, os autores criaram um índice de qualidade da governação local, com as cinco dimensões "Voz dos Cidadãos e Prestação de Contas", "Estabilidade Política", "Acesso e Regulação do Mercado", "Estado de Direito e Prevenção da Corrupção" e "Governação Local".