O envolvimento dos munícipes no poder local está ainda longe do esperado e, apesar de 86 municípios portugueses realizarem Orçamentos Participativos, as verbas para estes projetos apresentados por cidadãos são diminutas no total concelhio, revela um estudo apresentado hoje.

O estudo "Qualidade da governação local em Portugal" vai ser apresentado hoje na Jornada do Poder Local, que se realiza em Portalegre, e foi coordenado por Luís de Sousa, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e por António Tavares, da Universidade do Minho.

Para fazerem uma análise global à qualidade da governação dos municípios portugueses, os autores criaram um índice de qualidade da governação local, com as cinco dimensões "Voz dos Cidadãos e Prestação de Contas", "Estabilidade Política", "Acesso e Regulação do Mercado", "Estado de Direito e Prevenção da Corrupção" e "Governação Local".