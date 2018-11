Actualidade

O BPI quer crescer e aumentar a sua rentabilidade, tendo indicado hoje em Londres como objetivo atingir um crescimento médio anual de 7% dos seus "proveitos core" nos próximos três anos.

O presidente executivo do BPI, Pablo Ferrero, vai apresentar na capital britânica, num encontro com analistas e investidores, as linhas gerais do Plano Estratégico 2019-2021.

Num comunicado distribuído, o BPI considera que o Plano Estratégico vai ser implementado, "previsivelmente", num contexto de "moderada desaceleração" do crescimento económico em Portugal e assume que o objetivo é "reforçar a tendência de crescimento e de ganhos de quota de mercado".