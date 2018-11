Actualidade

O Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental moçambicana, acusou hoje os órgãos eleitorais de terem permitido que a Frelimo, partido no poder, ganhasse a eleição autárquica de Marromeu, centro do país, com 2.406 votos de eleitores fantasmas.

"Para a Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique] ganhar, houve necessidade de 2.406 votos de eleitores fantasmas e, simultaneamente, à Renamo [Resistência Nacional Moçambicana] foram roubados 1.113 votos", refere uma análise do CIP à eleição autárquica do passado dia 23 em Marromeu.

Os resultados anunciados na sexta-feira pela Comissão Distrital de Eleições (CDE) de Marromeu dão vitória à Frelimo com uma diferença de 772 votos, assinala a organização.