Acidente/Borba

As operações na pedreira de Borba onde há ainda três pessoas dadas como desaparecidas vão incidir hoje no reforço da drenagem de água com a instalação de mais motobombas, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, está também prevista, para o dia de hoje, a análise do relevo do fundo da pedreira por parte de equipas da Marinha e do Instituto Hidrográfico, com a utilização de um sonar.

A água, que é encaminhada para uma ribeira limítrofe, está a ser retirada da pedreira mais profunda, com um plano de água maior, que se encontra "em suspensão de lavra" (sem atividade) e onde as autoridades procuram, pelo menos, três desaparecidos, que seguiam em duas viaturas automóveis no momento da derrocada da estrada.