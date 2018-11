Actualidade

O diretor do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) em Moçambique elogiou hoje o país pelos desenvolvimentos positivos da última década, mas salientou que a implementação das reformas "tem de ser acelerada", principalmente no primeiro emprego dos jovens.

"A trajetória de desenvolvimento nos últimos dez anos foi positiva, mas seguramente que os passos de políticas têm de ser acelerados para Moçambique sair da crise económica dos últimos dois anos e acelerar o progresso económico", disse Pietro Toigo.

Em declarações à Lusa no dia em que o BAD divulgou o relatório que analisa a última década em termos de envolvimento do Banco no país, o responsável vincou que as políticas devem "ter um enfoque no emprego dos jovens para assegurar que os 500 mil jovens que entram no mercado de trabalho todos os anos têm oportunidades sérias e sustentáveis".