A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA) favorável condicionada ao projeto que cria uma linha circular no Metropolitano de Lisboa e liga o Rato ao Cais do Sodré, anunciou hoje a transportadora.

Em comunicado, a empresa informou ter recebido da APA uma declaração "condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostos no documento", que não são especificados.

Em causa está o projeto "Prolongamento entre a estação Rato e a estação Cais do Sodré, incluindo as novas ligações nos viadutos do Campo Grande".