O vice-presidente do Governo dos Açores disse hoje, na apresentação inicial da proposta de Plano e Orçamento para 2019 no parlamento regional, que é "tempo de prestar contas", prometendo um novo ano de "consolidação do desenvolvimento económico e social".

Esta prestação de contas, referiu Sérgio Ávila, é feita no início da segunda metade do mandato do executivo socialista do arquipélago.

Segundo o governante, os dados económicos apontam para que em 2015 e 2016 a economia regional tenha registado "um crescimento superior à média nacional".