Actualidade

Os norte-americanos The National são a primeira banda confirmada para a 27.ª edição do festival Paredes de Coura, que regressa à praia fluvial do Taboão de 14 a 17 de agosto, anunciou hoje a promotora Ritmos.

A banda liderada por Matt Berninger, que atuou pela primeira vez em Portugal em 2005, no festival Paredes de Coura, tem "aguardado regresso ao habitat natural da música, marcado para o primeiro dia desta 27.ª edição, dia 14 de agosto", de acordo com a promotora num comunicado hoje divulgado.

Os The National, que já atuaram várias vezes em Portugal, em contexto de festival e em concertos em nome próprio, estiveram este ano no festival Alive, que decorreu em julho, no Passeio Marítimo de Algés.