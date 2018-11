Actualidade

O diretor do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) em Moçambique considerou hoje à Lusa que o país deve "continuar a pôr a dívida numa trajetória mais sustentável", para ganhar acesso a mais financiamento e desenvolver a economia.

"Moçambique deve continuar os passos iniciais que foram dados pelo Governo para pôr a dívida numa trajetória mais sustentável, que é essencial para poder desfrutar de recursos maiores para o desenvolvimento", vincou Pietro Toigo em declarações à Lusa.

Questionado sobre a análise do BAD ao acordo preliminar alcançado este mês com os credores dos títulos de dívida pública, o diretor do Banco em Moçambique respondeu: "Nós não comentamos acordos de países com outros credores porque também fazemos empréstimos e não queremos ter um eventual conflito de interesses, mas seguramente que o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional vão atualizar a análise da dívida e nesse contexto poderemos ver o impacto desse acordo sobre a estrutura da dívida".