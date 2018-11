Acidente/Borba

O deputado do PSD António Costa da Silva defendeu hoje um maior envolvimento e apoio do Governo na sequência do colapso de uma estrada para dentro de duas pedreiras em Borba, causando dois mortos e três desaparecidos.

"Tivemos um secretário de Estado" no local, no dia em que ocorreu o acidente, no dia 19 deste mês, "mas era importante que o Governo se envolvesse e participasse mais no terreno e que apoiasse aquelas famílias", afirmou.

O parlamentar social-democrata eleito pelo círculo de Évora frisou que se trata de um caso em que o Governo do PS "deve ser pró-ativo e ter um papel interventivo", dando como exemplo o que fez o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi "ao terreno".