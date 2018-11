Actualidade

O escritor português José Luís Peixoto está a terminar um novo romance, escrito nos últimos meses entre continentes, em viagens de contacto com leitores, como a que faz esta semana à Feira do Livro de Guadalajara, no México.

José Luís Peixoto esteve pela primeira vez nesta feira em 2008, foi autor convidado em 2017 e regressa este ano por causa da programação cultural que a feira do livro mexicana dedicada a Portugal, país convidado.

Em entrevista à agência Lusa em Guadalajara, José Luís Peixoto recorda a mudança que sentiu nesta década, na relação com os leitores latino-americanos e na presença da sua obra neste território.