Actualidade

A Polícia moçambicana disse hoje que a corporação tem sob controlo a situação em Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde grupos têm protagonizado ataques desde outubro do ano passado a aldeias recônditas da província.

"O cenário de ordem e segurança pública em Cabo Delgado continua a ser garantido pelas Forças de Defesa e Segurança", disse o porta-voz da Polícia moçambicana, Inácio Dina, sem, no entanto, confirmar o último ataque ocorrido no distrito de Nangade, junto à fronteira com a Tanzânia, em que nove pessoas foram mortas.

De acordo com fontes locais ouvidas pela Lusa, além de matar nove pessoas, o grupo incendiou 50 casas de construção artesanal e roubou animais.