Acidente/Borba

O presidente da Associação Internacional de Hidrogeólogos avisou hoje que há "seguramente" mais paredes de pedreiras "em risco" no Alentejo e defendeu o corte de todas as estradas situadas a menos de 50 metros de pedreiras em Portugal.

"Do que vejo" no concelho de Borba, no distrito de Évora, onde ocorreu o deslizamento de terras e o colapso de um troço de estrada para dentro de duas pedreiras, "há mais paredes [de pedreiras] em risco seguramente, porque são verticais", disse à agência Lusa o hidrogeólogo António Chambel.

Como são paredes verticais, "se houver alguma fratura, mesmo escondida por trás, qualquer delas pode vir abaixo", alertou o também professor da Universidade de Évora.