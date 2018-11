Actualidade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) considerou hoje "inconsequente" a alteração orgânica da Autoridade de Proteção Civil proposta pelo Governo, porque "não resolve os problemas existentes" a nível "da "atuação, da articulação e da coordenação" dos vários agentes.

"A nossa avaliação ao projeto que nos foi apresentado [pelo Governo] não é favorável", disse hoje o presidente da Associação de Municípios, Manuel Machado, defendendo que "há necessidade de uma reflexão profunda" sobre a restruturação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que passará a denominar-se Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Manuel Machado, que falava aos jornalistas hoje, em Coimbra, depois de ter participado numa reunião do Conselho Diretivo da ANMP, reconheceu a necessidade de "uma restruturação, de facto, do setor", mas sublinhou que "é indispensável que ela seja resultado do alargamento do leque de entidades a consultar e a ouvir, a auscultar".