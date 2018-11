Actualidade

O segundo jogo da final da Taça dos Libertadores em futebol, entre River Plate e Boca Juniors, será disputado entre 08 e 09 de dezembro, em local a definir e com a recomendação que seja fora da Argentina.

"O jogo da segunda mão da final da Libertadores 2018 acontecerá entre 08 e 09 de dezembro, em horas e local a definir pela CONMEBOL [Confederação sul-americana de futebol], com a maior brevidade", referiu hoje em comunicado o organismo sul-americano.

Na mesma nota, é indicado que as autoridades argentinas investigam os incidentes de sábado, em que o autocarro do Boca Juniors foi atacado por atacado por adeptos do River Plate, e que o jogo não se deverá realizar na Argentina.