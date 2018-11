Actualidade

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) alertou hoje para a necessidade do reforço urgente das equipas médicas e equipamentos no Serviço de Cirurgia Plástica e Queimados do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a SRCOM considerou que é urgente esse reforço "para assegurar a qualidade dos serviços prestados pela única unidade existente do Serviço Nacional de Saúde na região Centro".

"É indispensável possibilitar uma resposta adequada para todos os doentes e o CHUC não tem atualmente qualquer resposta durante a noite", afirma o presidente da Secção Regional, Carlos Cortes, citado no documento, salientando que "é grave, porque deixa dois milhões de habitantes desprotegidos na região".