Actualidade

A Assembleia Geral da Turismo do Porto e Norte de Portugal reúne-se a 05 de dezembro para tomar medidas futuras para aquele organismo, cujo presidente está detido, e para votar o orçamento de 2019.

O presidente da Assembleia Geral da Turismo do Porto e Norte de Portugal (AG-TPNP), Eduardo Vítor Rodrigues, avançou hoje à Lusa que marcou uma Assembleia Geral para o próximo dia 05 de dezembro, pelas 15:00, no auditório do Castelo de Santiago da Barra, em Viana do Castelo, e onde um dos pontos da ordem de trabalhos é a "atual situação da TPNP" e "medidas a tomar no futuro".

O presidente da Comissão Executiva da TPNP, Melchior Moreira, está atualmente em prisão preventiva no âmbito da Operação Éter, uma investigação em curso da Polícia Judiciária sobre uma alegada viciação de procedimentos de contratação pública.