Mau tempo

A SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas, não conseguiu realizar, até ao início da tarde de hoje, ligações com os grupos central e ocidental devido ao mau tempo, afetando 650 passageiros.

O porta-voz da transportadora aérea açoriana, António Portugal, disse à agência Lusa que, "até às 14:00 locais (mais uma hora em Lisboa), os aviões da SATA Air Açores não saíram de Ponta Delgada (São Miguel) com destino aos aeroportos do grupo Central (Terceira, Pico, são Jorge, Graciosa e Faial) e Ocidental (Flores e Corvo)" devido às condições meteorológicas.

Quanto à Azores Airlines, "está a efetuar a ligação Lisboa/Horta", acrescentou.