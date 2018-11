Actualidade

A escritora Dulce Maria Cardoso regressa com um novo romance, sete anos depois do sucesso obtido com "O Retorno", sobre uma mulher normal, com uma "vida normal", intitulado "Eliete", com chegada às livrarias marcada para sexta-feira, dia 30.

"Eliete - A vida normal", editado pela Tinta-da-China, é um romance que gira em torno de uma personagem com aquele nome, a protagonista da história, e da sua vida, que é "normal" até ao momento da hospitalização da avó paterna.

"Estar a meio da vida é como estar a meio de uma ponte suspensa, qualquer brisa a balança. A vida da Eliete vai a meio e, como se isso não bastasse, aproxima-se um vendaval. Mas este é ainda o tempo que será recordado como contendo em si, reconhecível, imparável, a mudança. Apesar de ninguém dar conta disso. Porque tudo parece normal", descreve a editora.