Actualidade

O grupo de apoio às vítimas do amianto criado pela organização ambientalista Quercus, SOS Amianto, recebeu mais de 20 denúncias nas primeiras duas semanas de existência, informou hoje a associação.

Nas primeiras duas semanas, segundo a Quercus, foram feitos também "muitos pedidos de esclarecimento sobre a remoção de amianto em escolas" e sobre a existência do material em edifícios públicos e privados.

O número de contactos revela "a preocupação cada vez maior quanto a este assunto e a falta de meios para esclarecer" as questões sobre o amianto, diz a Quercus em comunicado, acrescentando que muitas pessoas trabalharam no passado com amianto e sem proteção, com roupas infetadas e lavadas em contexto familiar, infetando também outras pessoas.