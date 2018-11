Actualidade

A exposição "Photo Ark", do fotógrafo Joel Sartore, que reúne imagens de espécies animais ameaçadas ou em vias de extinção e é promovida pela National Geographic, chega a Lisboa na quarta-feira.

O projeto "Photo Ark" (algo como Arca de Foto em português), que dá nome à exposição que em Lisboa estará patente na Cordoaria Nacional, "tem como objetivo fotografar mais de 12 mil espécies em cativeiro, sendo que até agora já fazem parte desta 'arca', mais de 8400 espécies".

A exposição esteve patente no Porto entre outubro do ano passado e março deste ano, tendo recebido "mais de 60 mil visitantes". De acordo com a organização, "Photo Ark" chega a Lisboa "com o dobro das fotografias - o número sobe agora para mais de 100 - metade são inéditas e 12 foram fotografadas em Portugal".