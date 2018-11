Actualidade

Em três dias, venderam-se cerca de 1.500 livros de autores portugueses no espaço de Portugal na Feira do Livro de Guadalajara, no México, e já se esgotaram títulos de alguns escritores, que não será possível repor.

José Manuel Cortez, da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), disse à agência Lusa que, nas prateleiras da livraria, existem poucos exemplares de obras - ou já se esgotaram - de Gonçalo M. Tavares, Dulce Maria Cardoso e Ana Luísa Amaral.

A Feira do Livro de Guadalajara, que tem Portugal como convidado de honra, abriu no sábado. O pavilhão de Portugal inclui uma livraria com 3.000 livros de autores portugueses e não há possibilidade de repor 'stock' das obras que já se esgotaram, explicou José Manuel Cortez.