Actualidade

A inauguração da Casa-Museu Dias de Oliveira e o lançamento de um livro marcam quinta-feira a comemoração do 182.º aniversário da elevação de Valongo a concelho, anunciou hoje a autarquia do distrito do Porto.

Tendo como propósito homenagear o conterrâneo "cuja influência junto da rainha D. Maria II viria a contribuir decisivamente para que Valongo fosse elevado à categoria de concelho" em 1836, o município avançou com a exposição que retrata a vida de um valonguense nascido a 20 de julho de 1804 e que morreu a 22 de abril de 1883.

António Dias de Oliveira formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, tornando-se mais tarde juiz vogal do Supremo Tribunal de Justiça, deputado, par do reino e presidente dos ministros no reinado de D, Maria II, refere uma das gravuras da exposição.