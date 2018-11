Actualidade

A mulher que em 2017 ateou cinco incêndios numa escola de Cabeceiras de Basto vai pagar 16 mil euros ao município e terá de se submeter a tratamento psiquiátrico, segundo um acordo hoje firmado, disse fonte camarária.

Para hoje, no Tribunal Judicial de Guimarães, estava marcada a leitura do acórdão do processo, em que a arguida responde por cinco crimes de incêndio.

No entanto, as partes chegaram a um acordo e o procedimento criminal ficou sem efeito.