O financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) ligado às alterações climáticas subiu 28% em 2017, atingindo o recorde de 35,2 mil milhões de dólares, com a África subsaariana a receber 16% do total mundial dos fundos.

"Do total do ano passado, 27,9 mil milhões de dólares, representando 79%, foi dedicado a projetos de mitigação das alterações climáticas que pretendem reduzir emissões nocivas e abrandar o aquecimento global", anunciou hoje o BAD.

"Os restantes 21%, no valor de 7,4 mil milhões de dólares, foram investidos em projetos de adaptação ao clima que ajudam particularmente as economias emergentes e em desenvolvimento a lidar com os efeitos das alterações climáticas, como chuvas fortes, secas mais longas e outros eventos meteorológicos extremos", acrescenta-se no comunicado distribuído em Abidjan, onde se situa a sede do BAD.