Acidente/Borba

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, garantiu hoje que, até ao final do ano, serão identificadas todas as pedreiras do país que possam constituir um risco.

"Hoje posso garantir que, até ao final do ano, vamos conseguir ter identificadas todas as pedreiras - independentemente de estarem corretamente licenciadas -, que podem constituir um risco para infraestruturas que estejam na envolvente ou até para os terrenos confinados", disse o ministro em declarações aos jornalistas, em Almada, no distrito de Setúbal.