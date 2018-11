Actualidade

A representação de Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza, que terminou no domingo, nesta cidade italiana, teve mais de 15.000 visitantes, anunciou hoje a Direção-Geral das Artes (DGArtes).

"A exposição correu muito bem, cumpriu os objetivos que delineou desde o início, funcionou muito bem e os arquitetos com quem trabalhámos ficaram satisfeitos com o projeto apresentado, mas, sobretudo, nós tivemos uma resposta muito positiva por parte do público e também da imprensa internacional", disse à agência Lusa Sérgio Mah, um dos curadores da mostra, juntamente com Nuno Brandão Costa.

Sérgio Mah realçou que a representação portuguesa foi "muito bem acolhida" ao nível das publicações europeias de arquitetura, e exemplificou o caso da revista "Domus", "que é uma grande referência ao nível das revistas especializadas de arquitetura", "que escolheu o pavilhão português como um dos melhores pavilhões".