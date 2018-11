Actualidade

O Benfica garantiu hoje um lugar nos 16 avos de final da Liga Europa em futebol, face ao desaire caseiro por 2-0 do AEK Atenas face ao Ajax, que se qualificou para os 'oitavos' da Liga dos Campeões.

Com o triunfo dos holandeses, graças a um 'bis' do sérvio Dusan Tadic (68 e 72 minutos, o primeiro de penálti), os 'encarnados', que hoje jogam no reduto do Bayern Munique, mantiveram mais quatro pontos do que os gregos, que já só têm um jogo por disputar.

No que respeita ao acesso à 'Champions', o Benfica precisa de vencer por dois golos de diferença o embate da quinta jornada do Grupo E, sendo que, na sua história, nunca conseguiu ganhar aos bávaros ou pontuar em Munique.