Actualidade

O congressista lusoamericano David Valadão, que tinha sido dado como vencedor da eleição para a Câmara dos Representantes pelo 21.º distrito da Califórnia, tem agora o lugar em risco, na fase final da contagem de votos.

Três semanas depois das eleições intercalares, o democrata TJ Cox passou para a frente da contagem por 436 votos, ou 0,4 pontos percentuais, quando tinha terminado a noite eleitoral com mais de 4.400 votos, ou sete pontos percentuais, atrás do republicano lusodescendente.

A diferença, que contraria todas as sondagens e modelos preditivos, deve-se à continuação da contagem dos boletins de voto por correspondência, boletins provisionais e boletins danificados. De acordo com os dados atualizados esta terça-feira pela secretaria de Estado da Califórnia, ainda há um total de 27.489 boletins por processar nos condados de Fresno, Kern, Kings e Tulare, que têm parte dos seus territórios no 21º distrito.