Actualidade

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira novas sanções contra altos funcionários da Nicarágua, incluindo a vice-presidente e primeira-dama, Rosario Murillo, em resposta à "repressão e corrupção generalizada" do Governo daquele país.

De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, as sanções visam a mulher do Presidente Daniel Ortega e o assessor de Segurança Nacional da Nicarágua, Nestor Moncada Lau.

"A vice-presidente Murillo e os seus atores políticos têm procurado sistematicamente desmantelar as instituições democráticas e saquear a riqueza da Nicarágua para consolidar a sua permanência no poder", escreveu em comunicado o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin.