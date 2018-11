Actualidade

Os portugueses continuam a eleger Brasil, Cabo Verde e Marrocos, assim como as ilhas, Algarve, Lisboa e Porto para a passagem do ano, com o número de reservas a manter-se, a preços "ligeiramente" mais altos, segundo a APAVT.

"Os dados que temos - que nos foram entregues pelo mercado - indiciam um final de ano ao nível do ano anterior", disse o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, à agência Lusa.

Já em termos de destinos, as reservas para a passagem do ano mostram que "não existem surpresas".