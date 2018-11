Actualidade

O parque temático natalício "Perlim" abre ao público no próximo sábado em Santa Maria da Feira, num espaço que a organização do evento classificou hoje de "totalmente renovado e mais acessível" devido à requalificação da Quinta do Castelo.

As obras nessa propriedade só serão concluídas no início de 2019, mas, suspensas entretanto para permitirem a realização do evento, já permitiram aumentar o recinto de 10.000 para 12.000 metros quadrados e introduziram alterações significativas: a substituição de todos os percursos de terra por calçada ou tapete betuminoso, a deslocação do pórtico de entrada para a rua principal de acesso ao castelo e uma nova área para espetáculos com 680 lugares sentados junto à sede local do INATEL.

"Vai ser um espaço imaginário totalmente renovado em termos de ordenamento territorial, privilegiando a magia, a cor e as acessibilidades - seja em cadeira de rodas ou em carrinho de bebé, já que muito do nosso público-alvo são pais que ainda transportam as crianças em cadeirinha", revela à Lusa o diretor-geral do evento, Pais Sérgio Pais, da empresa municipal Feira Viva.