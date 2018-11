Actualidade

"Contos Contados com Som", projeto de Miguel Azguime e da Miso-Music, e as suas viagens imaginárias, regressam à sala Estúdio do Teatro da Rainha, em dezembro, integrado no programa de acolhimento da companhia das Caldas da Rainha.

"Lembram-se da altura em que os vossos pais ou avós vos costumavam ler uma história antes de adormecer?" é a questão que o Teatro da Rainha lança ao público infantil, para abrir o apetite à apresentação de "Contos Contados com Som", que regressam à cidade, depois da apresentação em 2017.

O projeto, da autoria de Miguel Azguime e da Miso-Music, que pelo terceiro ano consecutivo ocupa a Sala Estúdio da companhia das Caldas da Rainha, junta às histórias os sons com que os criadores deste programa levam o público mais novo por "viagens imaginárias, a mundos mágicos".