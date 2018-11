Acidente/Borba

As operações na pedreira de Borba onde há ainda três pessoas desaparecidas continuam hoje, pelo 10.º dia de buscas, com o reforço da bombagem de água e o mapeamento do fundo, disse fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou à agência Lusa que se mantém suspensas as ações com mergulhadores devido à falta de condições de segurança.

O mapeamento do fundo da pedreira mais profunda, com um plano de água maior e onde as autoridades procuram, pelo menos, três desaparecidos, está a ser feito por equipas da Marinha e do Instituto Hidrográfico, com a utilização de um sonar.