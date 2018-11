Actualidade

A brasileira Joyce Moreno, que gerou controvérsia nos anos 70 pela sua abordagem ao universo feminino, assinala no sábado, em Espinho, 50 anos de carreira, reconhecendo que questões entretanto "bem resolvidas" possam voltar a gerar polémica no Brasil atual.

Cantora, compositora e instrumentista, Joyce vai atuar no Auditório de Espinho no âmbito de uma digressão internacional e, em entrevista à Lusa, recordou algumas das situações em que as suas letras foram censuradas, no período entre 1967 e os anos 1980, durante a ditadura militar.

"Houve o caso da minha primeira canção, 'Me Disseram', que apresentei no Festival da Canção de 1967 quanto tinha 19 anos e que causou escândalo por conter a expressão 'meu homem'", lembra a artista. "Fui chamada de 'imoral' e, alguns anos depois, no auge da censura, já na década de 1980, também tive censurada, entre outras, uma canção que continha as palavras 'grávida' e 'parir'", acrescenta.