Actualidade

O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou hoje que vai introduzir, em 2019, o sistema de pagamentos através do telemóvel, a exemplo do que já se faz em Moçambique e no Quénia, para promover a inclusão financeira dos angolanos.

O anúncio foi feito aos jornalistas por Pedro Castro e Silva, administrador do BNA, no final da sessão de abertura do VIII Encontro sobre Sistemas de Pagamento dos Bancos Comerciais dos Países de Língua Portuguesa (BCPLP), que termina na quinta-feira em Luanda, frisando que os clientes não terão necessidade de abrir uma conta bancária.

"Estamos a trabalhar com o Banco Mundial (BM) nesse processo, que começou em março [deste ano] e contamos que, ao longo de 2019, possamos fazer sair nova legislação e regulamentação relacionada com o sistema de pagamentos, particularmente com os pagamentos móveis", referiu Castro e Silva.