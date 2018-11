OE2019

A proposta do PS para reduzir o IVA das touradas para 6% foi reprovada por todos os restantes grupos parlamentares, mas o líder da bancada socialista teve o apoio de 43 dos seus 83 deputados que votaram.

Tal como se esperava, a proposta oficial do Grupo Parlamentar do PS para reduzir o IVA da tauromaquia de 13 para 6%, contrariando o próprio Governo socialista nesta matéria, foi chumbada pelo PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda, PCP, PEV e pelo deputado do PAN André Silva.

Mas, nesta votação, também estava em causa outra contagem, esta apenas dentro da bancada socialista. Importava apurar se a maioria da bancada socialista, que tinha liberdade de voto, ficava ao lado do presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, o primeiro subscritor da proposta para a descida do IVA, ou se alinhava com a recomendação do Governo, que pretendia manter o IVA das touradas nos 13%.