Actualidade

O escritor Bruno Vieira Amaral falou dos retornados das antigas colónias portuguesas, em Nova Iorque, no festival Nova Literatura Europeia (New Literature from Europe), na noite de terça-feira, para explicar como aborda as migrações na sua obra literária.

Bruno Vieira Amaral foi convidado pelo Instituto Camões ao festival literário que começou na terça-feira, em Nova Iorque, e que encerrou o primeiro dia com um painel sobre migrações, no centro cultural espanhol, Instituto Cervantes.

Num painel constituído pelos escritores Theodora Bauer, Adrian Grima e pela apresentadora Nermeen Shaikh, o escritor português homenageou os retornados, que tiveram de "regressar a um sítio onde nunca tinham estado", porque nasceram nas antigas colónias e foram obrigados a ir para Portugal.